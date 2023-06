Bairro Salatiel tem nome em homenagem a avô de secretário de Estado de Agricultura

CARATINGA – O bairro Salatiel leva este nome em homenagem a Salatiel de Resende Fernandes, o primeiro filho da terra a formar-se em Direito na Universidade Federal de Ouro Preto. Exerceu em Caratinga a profissão com brilhantismo, especialmente na área criminal, tribunal do Júri. No 1º fórum de Caratinga teve seu nome dado à sala da OAB. Viveu 99 anos. Salatiel é avô do secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais Thales Almeida Pereira Fernandes.

Em entrevista ao DIÁRIO, Thales destaca que Caratinga é a cidade natal da Família Resende Fernandes, que teve três filhos com o nome Salatiel: Salatiel de Resende Fernandes, Salatiel de Resende Fernandes Filho e Salatiel de Resende Fernandes Neto.

“Salatiel de Resende Fernandes Filho, formado em Odontologia foi um dos primeiros dentistas da cidade onde se casou e criou uma linda família, que inclui o Dr. Geraldo Vigrano Fernandes, também magistrado jubilado. Salatiel de Resende Fernandes Neto, meu saudoso pai, magistrado de renome em Minas Gerais foi um dos primeiros entre os vários caratinguenses que abraçaram a Magistratura, a alcançar o cargo de desembargador no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi homenageado quando da inauguração do novo fórum de Caratinga, levando seu nome o salão do Tribunal do Júri”, destaca.

Sobre a homenagem ao avô, Salatiel de Resende Fernandes, Thales afirma que o sentimento é de gratidão. “O Bairro Dr. Salatiel existente na cidade, assim foi chamado em homenagem ao meu avô Salatiel de Resende Fernandes, a quem pertenceu toda aquela área desse bairro. Tal homenagem foi motivo de reconhecimento e orgulho para toda nossa família”.

TRANSFORMAÇÕES

De acordo com dados do censo, que serão atualizados no próximo dia 28 de junho, em 2010, a localidade contava com 2.904 moradores.

Conta com uma importante avenida, a Ernestino Gomes da Costa, onde estão localizadas importantes empresas, como a sede do Diário de Caratinga e a agência do INSS. Ainda conta com a conhecida Praça da Estação. Aos poucos, mais empreendimentos foram se instalando e loteamentos foram marcando a expansão urbana na localidade.

Almerinda Rosa de Oliveira, 78 anos, mora no bairro há 50 anos, à Rua Rita Viana Fernandes. Ela destaca que com o passar do tempo, a localidade foi marcada pelo progresso, mas, que ainda se faz necessário mais investimentos na localidade. “Só teve melhorias, porque antigamente não tinha nada aqui. Tinha muita lama em tempo de chuva, não tinha nem calçamento, igual tem algum lugar que tem. Bem depois asfaltaram. Escola tinha do outro lado do asfalto, até hoje aqui só tem uma creche que é útil, mas o resto não tem mais nada aqui em cima. Claro que tem coisas que dá para melhorar, mas, infelizmente não melhora. Mas, morar aqui é gostoso, muito bom. Não é perfeito, perfeito só Deus. Mas, é muito bom”.