Dário Grossi, a avenida que possibilitou o progresso

CARATINGA – O sonho de uma avenida que possibilitaria o crescimento de Caratinga em direção ao norte. Tudo começou a partir de um projeto de Dário da Anunciação Grossi, conhecido como sô Dário, prefeito no período de 1993 a 1996.

O projeto foi colocado em prática já no governo de José de Assis, de 1997 a 2000. A edição do dia 6 de janeiro de 1998 do Diário do Aço Caratinga trazia como manchete “PMC inicia construção da avenida”, destacando o início das obras na avenida ferroviária, acompanhando leito da antiga estrada de ferro desde o pontilhão da Praça Coronel Rafael da Silva Araújo até o Bairro Zacarias. O projeto estava orçado em 1,5 milhão de reais.

Já na edição do dia 7 de janeiro do mesmo ano, mais um destaque para a mais importante via de acesso ao centro de Caratinga, a partir da Rio-Bahia, com extensão de dois quilômetros entre a Praça da Estação e o Bairro Zacarias.

Destaque para a grande festa política em torno da obra com a presença de autoridades ligadas ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e deputados. O projeto previa pistas duplas em toda a extensão da avenida com largura de 22 metros.

“Avenida Projetada”, depois “Avenida do Progresso”. Era grande a expectativa da via de ligação, que décadas depois, de fato, possibilitou a expansão em direção ao Bairro das Graças.

Obras concluídas, a inauguração veio a acontecer somente anos depois, em 4 de julho de 2002, no governo de Ernani Campos Porto. A solenidade também incluiu a inauguração de outro trecho que é continuação da Dário Grossi, que ganhou o nome de Professor Armando Alves da Silva. A solenidade contou com a presença do ministro dos Transportes João Henrique de Almeida. Ainda participaram os deputados federais Mauro Lopes (PMDB), Genésio Bernardino (PFL), João Magno (PT); o candidato a deputado estadual à época Adalclever Lopes (PMDB) e João Fassarela (PT), que era prefeito de Governador Valadares. Também esteve presente o ex-prefeito José de Assis, que representou a Secretaria de Estado de Obras e Transportes.

Dário Grossi vira nome de avenida

Dário Grossi deixou seu nome marcado na importante via que possibilitou a cidade crescer em direção ao bairro das Graças. Assim, em 23 de abril de 1998, o executivo encaminhou projeto de lei para que a avenida, definitivamente, ganhasse o nome de Dário da Anunciação Grossi.

Nascido em Rio Pomba em 25 de março de 1922, Dário chegou à região por volta de 1933 e se estabeleceu no antigo distrito de Inhapim. Em 1933 foi transferido para Caratinga, se integrando ao comércio da família Bomfim. Destacou-se primeiramente como empresário no comando de uma rede de produtos alimentícios e bebidas e depois migrou para o ramo de transportes rodoviário, no qual sua família permanece até hoje. Foi um dos fundadores da Companhia São Geraldo de Viação e depois fundou a Viação Riodoce. Comandou também as fazendas Rio Doce e uma marca própria de café.

Em 1992, com 70 anos de idade, carreira consolidada como empresário bem-sucedido e família de oito filhos criada, se aventurou na política, para realizar “um grande sonho por amor a Caratinga”, como relatam familiares.