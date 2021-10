Autores de furto em Vermelho Novo detidos em Santa Rita de Minas

VERMELHO NOVO/SANTA RITA DE MINAS – Dois indivíduos, 19 e 27 anos respectivamente, foram detidos na tarde dessa segunda-feira (25) acusados de furto. O crime foi registrado em Vermelho Novo, mas os suspeitos foram detidos em Santa Rita de Minas.

Militares de Vermelho Novo e Santa Rita de Minas desencadearam Operação Batida Policial com objetivo de localizar autores de em furto ocorrido em Vermelho Novo. “Um dos autores foi preso numa propriedade rural em Santa Rita de Minas, utilizando o veículo usado na ação delituosa, sendo que dentro dele estava a blusa do segundo autor do delito”, informa a PM.

O segundo autor foi preso no bairro Santo Antônio, também em Santa Rita de Minas, e na residência dele, foi apreendida uma televisão, produto de furto de Vermelho Novo. O restante dos materiais, um caixa de som, três pássaros trinca-ferro e três gaiolas, foram localizados escondidos em um matagal.

Os suspeitos foram detidos e conduzidos para delegacia de Polícia Civil.