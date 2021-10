Menor esfaqueado no Esplanada

PM apreendeu um adolescente acusado de desferir os golpes

CARATINGA – Um menor, 17 anos, foi esfaqueado na noite desse domingo (24). A ocorrência foi registrada na rua Manoel Gonçalves Castro, bairro Esplanada. A Polícia Militar apreendeu um adolescente, 15, acusado de desferir os golpes de faca.

Militares receberam informações a respeito de um adolescente esfaqueado que teria dado entrada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Questionado sobre o fato, a vítima relatou que um adolescente que foi o autor. A vítima relatou que o motivo foram conversas de terceiros, que afirmavam que ele bateria nesse adolescente.

Segundo a vítima, na intenção de esclarecer a situação, ela pediu que um colega chamasse o autor para conversarem, mas nesse encontro, ele já chegou com uma faca na cintura. Ao perceber a faca, a vítima se apoderou de um pedaço de pau e desferiu uma paulada no autor, que desferiu uma facada abaixo do seu braço esquerdo, próximo à axila, e outra no pescoço, causando, em princípio, ferimentos leves.

O autor foi indagado sobre o fato, ele disse que vinha recebendo informações de que a vítima teria dito que iria pegá-lo, além de seus irmãos, um conhecido em comum foi até sua casa e disse que a vítima estaria lhe esperando na rua para resolverem a situação. Ele deslocou até o local e encontrou a vítima, que lhe deu uma paulada e pressionou seu pescoço com o braço. Nesse momento ele deu a facada abaixo do braço da vítima, e pressionou a faca com o lado oposto ao corte no pescoço da vítima, somente para se desvencilhar dele. O autor não teve nenhuma lesão. Ele foi apreendido e levado para delegacia de Polícia Civil. A faca utilizada na ação foi recolhida pelos militares.