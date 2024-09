Atlético Mineiro realiza avaliação de atletas em Caratinga

CARATINGA- O Estádio Doutor Maninho recebeu durante a sexta-feira (13), observadores técnicos do Clube Atlético Mineiro, em busca de novos talentos para as categorias de base. Pequenos atletas de Caratinga e região tiveram a oportunidade de disputar partidas, mostrando suas habilidades para os olheiros.

O observador técnico Eugênio Salomão fez questão de elogiar o trabalho realizado na cidade de Caratinga. “Primeiro agradecer ao senhor José Antônio, que é um ícone aqui em Caratinga com o futebol de base, fazendo social, educando, ensinando, instruindo e disciplinando essa criançada. Há anos que vem fazendo esse trabalho, revelando grandes talentos para o nosso futebol brasileiro. O Atlético prima muito onde tem um bom trabalho, pessoas que fazem esse trabalho social, conforme o José Antônio. E por isso que nós estamos aqui. A avaliação que é o melhor caminho para essa garotada que está iniciando chegar a uma grande marca, não importando ela qual que seja. Mas, a marca Atlético Mineiro, eu indico, é a melhor. Esse é o melhor caminho”.

Como captador de atletas, ele tem percorrido diversas localidades em busca de talentos, comprometidos com o desempenho e disciplina no futebol. “Estou no Atlético há 50 anos, comecei como atleta. Passei pelo estádio Antônio Carlos, hoje Shopping Diamond. Passei pela Vila Olímpia, pelo CT de Vespasiano e estou passando pela Arena MRV. Então, é um orgulho, é um prazer. E às vezes que eu venho fazer as avaliações, me reporto no túnel do tempo. Nós começamos assim. Hoje estou fazendo aqui no Esporte Clube Caratinga e daqui vou no Espírito Santo, terminando o domingo e segunda-feira percorrendo 5 mil quilômetros em busca do talento. Para pessoas que acham que captar é fácil, não é fácil”.

Eugênio Salomão ainda orienta que os atletas que buscam se profissionalizar em grandes clubes, devem ter disciplina. “Aos jovens que querem chegar numa grande marca ou num clube de alto rendimento. Você tem que treinar e eles não estão treinando. Uma vez por semana não adianta nada. Tem que ter persistência, trabalho, educação e formação. E para se formar, tem que treinar. Às vezes os jovens de hoje estão preferindo mais ficar no celular. Isso acabou com a juventude, acabou até com os mais velhos. Temos que ter normas para usar esse aparelho, que é de suma importância para o nosso conhecimento, nosso dia a dia. Ele nos ajuda, mas a gente tem que saber usar o celular. E o celular às vezes está estragando esses jovens de hoje. Em primeiro lugar, o estudo. Depois que vem isso aqui.”.

O observador segue orientando sobre o que lhe chama atenção como observador técnico. “O primeiro item de uma observação, estou em busca do talento. É definir, identificar o talento. Essa é a minha função. Depois eu coloco as ferramentas, que são várias, dentro do processo que requer cabelos brancos. Requer experiência, visão e movimentos. Estive numa avaliação e depois fui questionado por pais e por um dos treinadores que estava com a equipe dele. A equipe dele ganhou de 5 a 0 do outro clube. E sabe de onde eu levei um jogador para o Atlético? Do que perdeu de 5 a 0. Em outra avaliação, encontrei com o treinador e ele me questionou, mas, identificamos o talento, o craque e quem é perfil e DNA Clube Atlético Mineiro. O atleta que vai vestir a camisa preta e branca e enxergar jogando no profissional do Atlético”.

Eugênio explica quais são os próximos passos para os atletas que são selecionados. “Uma avaliação de uma semana dentro do CT de Vespasiano. O atleta não responsabiliza com traslado, com alimentação, com estadia. Ele vai treinar de segunda a sexta com os nossos observadores internos e treinadores da categoria deles observando. Se ele passar por essa etapa, vem mais uma para treinar com o grupo. E se passar novamente, ele vai ganhar um contrato dentro do Atlético Mineiro”.

De acordo com um dos coordenadores da escolinha de futebol do Esporte Clube Caratinga, José Antônio da Silva, a seletiva é fundamental, pois, dá oportunidade aos jogadores. “Tivemos o prazer de conhecer os melhores avaliadores técnicos do Brasil. Eugênio Salomão, Pierre e o Robertinho, são os caras que a gente pode confiar, como a gente pode por dentro da cozinha da gente. Para nossa cidade foi um prazer, porque a gente está unindo o útil ao agradável. Os meninos da Portelinha, que têm muita qualidade, é um trabalho social. É o São João do Jacutinga, que também é um trabalho social e nós do Esporte Clube Caratinga. São Domingo das Dores, o pessoal de Inhapim. E a gente explica que o menino que for escolhido aqui é o pai que tem que levar para Belo Horizonte, não são os professores. Outra coisa é deixar claro, aqui não se paga um centavo nenhum menino para fazer a seletiva, tudo é gratuito”.

José Antônio frisa que essa é uma chance única para muitos atletas. “Caratinga recebeu um presente, porque o Eugênio Salomão já lançou grandes jogadores. Um deles é Rodrigo Posso, que foi goleiro do Cruzeiro. Então, hoje, estamos em boas mãos. Há cinco anos ele conseguiu levar o menino do Imbé, que está lá hoje e já é federado pelo Atlético Mineiro. Podem ficar sossegados que estão em boas mãos com Eugênio Salomão”.