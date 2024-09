Primeira Igreja Presbiteriana promove encontro de mulheres

CARATINGA- Da essência à aparência. O tema será abordado pela 1ª Igreja Presbiteriana de Caratinga, no Encontro de Mulheres, que será realizado no próximo sábado (21), das 8h às 17h.

O reverendo Teodomiro Fontes destaca que o encontro tem por propósito de falar sobre esperança, feminilidade e acima de tudo sobre a essência. “O que é mais importante? A aparência ou a essência? E a mulher que participar desse congresso certamente sairá edificada por todas as palestras que serão ministradas e também por toda a comunhão que haverá em torno desse encontro. Já é o nosso terceiro evento e estamos de portas abertas para receber todas as mulheres que desejarem participar”.

Podem participar mulheres a partir de 15 anos. A programação será marcada por palestras e louvores, como explica Teodomiro. “Desde adolescentes, jovens, mulheres casadas, mulheres idosas. De fato, alcança todo o público feminino. Tem uma inscrição para ser feita, um investimento no valor de R$ 80. Inicia com o café da manhã, em seguida almoço e lanche à tarde. Teremos as palestras e virá um grupo musical chamado Ministério Ame, de Governador Valadares, que é muito conhecido. Vai ser uma oportunidade maravilhosa da mulher investir no seu crescimento espiritual, sua edificação pessoal e acima de tudo na sua vida espiritual”.

O link para as inscrições está disponível no Instagram da 1ª Igreja Presbiteriana. “Se você é mulher e quer ser edificada espiritualmente, venha participar conosco. No dia 21, aqui na igreja, situada à Rua João Pinheiro, 286. Você será muito bem-vinda, que quer fugir desse estereótipo da aparência e mostrar para você que o mais importante é a essência. É melhor ser, é melhor você ter essa essência transformada pelo poder de Deus, pelo Evangelho de Cristo. Você é nossa convidada”.

Laís Lessa de Almeida Fontes, coordenadora do encontro, destaca que o Encontro de Mulheres será marcado pela comunhão e familiaridade. “Essa familiaridade que as pequenas reuniões oferecem, a gente busca manter. Nós damos apoio umas às outras. Ficamos atentas às necessidades de cada mulher que estará no nosso meio e buscamos por essas mulheres também em acompanhamento àquelas que desejarem. Temos esse momento de comunhão, prazeroso, onde nós também teremos um tempinho livre para bater papo. Entendemos que hoje nós precisamos tirar um momento, um dia para fazermos uma atividade assim também na igreja. Nós que somos mães, esposas, vivemos numa correria muito grande e quando paramos para pensar, não temos um tempinho voltado para nós. O Encontro de Mulheres oferece essa oportunidade. Eu te convido, mulher, para estar com a gente”.

Ana Cristina Pires ressalta que o tema “Da essência à aparência” partiu da realidade de hoje das mulheres, em que a mídia e as redes sociais exploram a aparência. “Todo mundo se preocupa tanto e está se mostrando super bem, mas ninguém se preocupa com o mais importante, que é o que está dentro do nosso coração, é a nossa essência, que essa, na verdade, exala o perfume de Cristo. Lá em Provérbios diz que a nossa alma transparece até no nosso rosto, o vigor e a beleza de uma mulher serena. E hoje, enquanto mulheres, a gente tem passado por tantas cobranças, depois da pandemia, sobretudo, a gente tem sido super cobrada em todos os aspectos. E a gente teve um impacto da pandemia. Existe a mulher antes da pandemia e existem as mulheres pós pandemia. Depois da pandemia, creio que a gente ficou com o foco maior na aparência e muitas vezes nós temos deixado nosso autocuidado, a nossa essência de alma mais esquecido. Por isso a gente veio resgatar esse princípio. É para exalar mesmo um bom perfume na cidade de Caratinga toda, não só na nossa igreja”.