ARRAIÁ DO AEROPORTO

Escola municipal realiza festa no Córrego das Palmeiras

UBAPORANGA – A escola municipal do Córrego das Palmeiras (Aeroporto) comemorou mais um “Arraiá”. A festa aconteceu na tarde do último sábado (13), e contou com a animação de alunos, professores e funcionários. Comidas típicas das tradicionais festas, danças, apresentações e sorteios de brindes deixaram a noite mais alegre.

O coordenador da escola Joesmar Lopes agradeceu o apoio da Secretaria de Educação e a dedicação de todos. “Estamos felizes por poder realizar nossa festa, graças ao empenho de todos, professores, funcionários, comunidade, amigos da escola e secretaria de Educação. Não podemos deixar de agradecer nossa secretária Virgínia Helena Rezende que não tem medido esforços pra nós apoiar nos projetos da nossa escola e também ao nosso motorista Sebastião pela dedicação e profissionalismo”, disse Joesmar.

Esteve também presente às festividades a primeira-dama do município Valéria Rezende, acompanhada de Sônia Azevedo, da equipe diretiva da escola; e das funcionárias da Educação, Ilidia Mota e Claudiane Soares. .

“Valendo destacar que a comunidade local também compareceu para prestigiar, valorizando e apoiando a escola do Aeroporto”, ressalta direção da escola.