Apae discute políticas públicas em Fórum de Autogestão, Autodefesa e Família

CARATINGA – A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caratinga realizou na manhã desta terça-feira (26), o Fórum de Autogestão, Autodefesa e Família. Funcionários, conselheiro regional da Apae Zona da Mata, pais e os próprios assistidos da instituição participaram do encontro.

Luis Henrique Bittencourt, presidente da Apae, destaca a importância do evento realizado. “Uma satisfação muito grande para nós realizando esse fórum de gestão. Estamos aqui para realizar as palestras com os grupos de estudo. Nada mais é do que a busca da cidadania plena, das políticas públicas vinculadas a esse atendimento específico de cada um. Temos a certeza de que estamos fazendo nossa parte, a família também tem cumprido com essa obrigação de estar buscando o melhor para nossa Apae”.

Lara Maia, diretora pedagógica e administrativa da instituição, afirma que o Fórum possibilitará um espaço de discussão com elaboração de propostas que serão apresentadas no Fórum Regional de Leopoldina, posteriormente, em encontros estadual e nacional. “Visando garantir o direito das pessoas com deficiência intelectual assistidos pela Apae. Autogestão, Autodefesa, visando a independência desses assistidos, fazendo valer a voz dos seus direitos, de respeito, qualidade de vida, acessibilidade, conscientizando da importância deles darem o grito, participarem das políticas públicas e exigirem os direitos previstos por lei. Vamos dar continuidade ao grupo que defende esses direitos. Para que eles também aprendam a intervir junto aos órgãos públicos por seus direitos”.

Se tratando de garantia de direitos, Lara considera que a discriminação ainda é o principal desafio. “Ainda continua sendo a descriminação. Por mais que se fale em respeito, esse respeito humano hoje ainda está aquém, a descriminação continua sendo o maior desafio de direito, para que haja realmente respeito em todos os locais que todos forem”.

Xerxes Alves, conselheiro regional Zona da Mata II, explica o papel desenvolvido auxiliando a Apae de Caratinga e de outras localidades. “O Conselho Regional das Apaes faz a ligação da Federação com as Apaes locais, das cidades. Esse Conselho abrange 12 municípios onde tem Apae. Para citar, aqui na região temos Caratinga, Bom Jesus do Galho, Mutum, Ipanema, Simonésia, Manhuaçu, Matipó… Uma série de Apaes que representamos”.

Xerxes frisa que é preciso debater a ainda sobre a questão da independência, mantendo a qualidade de vida da pessoa com deficiência. “Ouvir as pessoas, suas necessidades, relativas ao tema. A independência da pessoa, como estou. Como usuário sou independente? O que eu dependo? O que a Apae e o Poder Público pode melhorar para que eu seja independente. Existem políticas públicas para melhorar essa independência? Como pai, quando falecer, como vou deixar o meu filho que é dependente nesse mundo? Ele consegue arrumar a cama que ele dorme? Fazer o café ou alimento para ele? Vou deixar alguém que vá me substituir como pai e mãe? Alguma outra pessoa faz esse trabalho? Então. Os fóruns locais são para debater esses assuntos. O que de melhor surgir desse debate em Caratinga vamos levar para Leopoldina e dali, para Belo Horizonte. É o primeiro passo de um grande processo que é a independência da pessoa com necessidade especial, deficiência intelectual, múltipla e autismo”.

Jenadir João de Oliveira, presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Caratinga, e que faz parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência também participou do evento. “É de suma importância, porque é a forma que temos de mostrar realmente que a pessoa com deficiência tem de ter o espaço dela, não ter que ficar se adequando ao espaço. É o espaço que se adequa a ela. A outra pessoa tem que adequar à minha deficiência. Tentamos mostrar a eles têm direitos, garantias. Temos a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Federal, que garante os seus direitos. Vejo que a Apae está no caminho certo promovendo esses fóruns. Temos o Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência, que deve ser procurado no momento em que eles notam que algum dos seus direitos está sendo infringido”, finaliza.