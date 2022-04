Cadeirante mata homem a facadas depois de discussão

BOM JESUS DO GALHO – Edmar Antônio Goncalves, 47 anos, matou a facadas na noite dessa última terça-feira (26), Ascione Rafael dos Santos, 45 anos. O crime aconteceu no Quartel do Sacramento, distrito de Bom Jesus do Galho.

A Polícia Militar foi informada pela namorada da vítima que estava na praça próxima ao autor, quando seu namorado chegou ao local e segurou no braço dele, iniciando então uma discussão.

A namorada de Ascione disse que conversou com ele e o acalmou, mas ele havia ficado o dia todo fazendo uso de bebida alcoólica, e quando o chamou para ir embora, ele estava tão embriagado que caiu ao chão e não mais levantou.

Ainda de acordo com informações da PM, nesse momento o cadeirante Edmar, aproveitando que a vítima não tinha condições de se defender, retirou uma faca que estava na almofada de sua cadeira de rodas e desferiu diversas facadas pelo corpo da vítima.

Uma testemunha disse que viu quando a vítima caiu ao chão, pois aparentava estar muito bêbado, em seguida viu o autor pegar a faca debaixo da almofada descer da cadeira e ir rastejando até a vítima e começar a esfaqueá-la.

Os militares foram até a residência de Edmar, que foi preso e confessou o crime. A faca usada no homicídio foi encontrada debaixo da almofada da cadeira de rodas.