Amigos e familiares se despedem do mototaxista Patrik

Sepultamento aconteceu na tarde desta terça-feira (13)

CARATINGA – O velório e sepultamento do mototaxista Patrik Batista de Barros Ramos, 22 anos, causaram muita comoção e revolta nesta terça-feira(13). Durante todo o dia, a casa de Patrik, localizada no bairro Doutor Eduardo, ficou repleta de amigos e familiares. O mototaxista foi brutalmente assassinado por volta das 11h desta segunda-feira (12), na avenida Ana Pena de Faria, próximo à paróquia São Judas Tadeu, no bairro Limoeiro.

O CRIME

Patrik Batista de Barros Ramos, 22 anos, do mototáxi Flash foi chamado para uma corrida no Limoeiro, e quando chegou, de acordo com testemunhas, após uma breve discussão ele foi violentamente agredido por Geovani Cabral Leite Ramos, 23 anos. Através de imagens de câmeras de segurança foi possível ver que o autor, usando duas facas de cozinha praticamente degolou a vítima. Patrik foi socorrido por terceiros ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

VELÓRIO

No velório a família de Patrik estava muito transtornada e não conseguiu falar com a reportagem.

Wagner de Lana, 29 anos, mototaxista e amigo de Patrik disse que foi um ato de covardia. “Era um rapaz bom, trabalhador, não temos nada para reclamar dele, era um camarada sem palavras. O jeito que ele foi assassinado foi covardia, a justiça deve ser feita, independente do que aconteceu, isso não tem justificativa, era um ótimo amigo, vai deixar saudades”, afirmou Wagner que trabalhava com Patrik.

O sepultamento aconteceu às 15h no cemitério São João Batista, e uma motociata feita por amigos de Patrik acompanhou o cortejo.

PC AFIRMA QUE MENOR NÃO TERVE PARTICIPAÇÃO

O delegado regional Ivan Sales disse que o menor, irmão do suspeito de cometer o assassinato não teve participação no crime. “Pelo contrário, o menor tentou impedir que o irmão matasse a vítima”, disse o delegado.

A prisão de Geovani por homicídio foi ratificada pela Polícia Civil.