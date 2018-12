Suspeito preso e drogas recolhidas em Ipanema

IPANEMA – Adriano Cardoso Silva, 23 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (12) acusado de ligação com o tráfico de drogas. A prisão aconteceu na rua Antônio José Dias, bairro Roça Grande, em Ipanema. Os militares apreenderam 18 buchas de maconha, uma cápsula com cocaína e um punhal.

Durante operação antidrogas, a guarnição observou a movimentação de Adriano, que demonstrou inquietação ao notar a chegada da viatura. Os militares fizeram a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado. Segundo a PM, o rapaz ainda deu nome falso, dizendo se chamar ‘Luciano’, mesmo nome de seu irmão.

Como o jovem não portava documento, os policiais consultaram o sistema informatizado e souberam que ‘Luciano’ já tinha passagem por tráfico. Devido ao problema de identificação do jovem, os militares foram até sua residência. Inicialmente, ele disse que não havia nada de ilegal na casa, mas durante as buscas, os militares encontraram dentro de um guarda-roupa, 18 buchas de maconha, uma cápsula com cocaína, dois pinos comumente usados para acondicionar cocaína e um punhal.

Conforme a PM, durante a condução de Adriano foi descoberto que ele forneceu os dados erroneamente para ludibriar a guarnição.

Adriano foi preso e levado para delegacia de Polícia Civil.