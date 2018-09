Começa treinamento de mesários para as Eleições

120 mesários foram convocados para treinamento que aconteceu na terça-feira (4), em Caratinga

CARATINGA- A Justiça Eleitoral deu início ao treinamento de mesários nos municípios que compõem as 71ª e 72ª zonas eleitorais de Caratinga. Na noite de terça-feira (4), 120 mesários que atuarão nas escolas Engenheiro Caldas, Isabel Vieira, Juarez Canuto, Dr. Maninho e Sesi Minas, um total de 30 seções foram convocados para o treinamento realizado no auditório do Centro Universitário de Caratinga. Ao todo, 804 mesários devem atual somente na zona 72.

A abertura foi feita pelo juiz da 72ª Zona Eleitoral, Consuelo Silveira Neto, que ressaltou a importância do exercício da função de mesário, nessa atividade equiparada a servidores públicos. “Vejo que a maioria são mulheres e 52% dos eleitores hoje também são do sexo feminino. É interessante falar isso agora, porque a mulher só teve direito de votar em 1932, até esta data somente o homem podia votar. Então, este foi um direito conquistado. Tivemos também muitas manifestações e reivindicações para que pudéssemos ter o exercício desse direito, de 1964 até o início dos anos 90 nosso direito de votar para presidente foi nos tirado. Reforço minhas palavras para muita atenção no trabalho de mesário, porque são os responsáveis por receber esses eleitores que estarão no dia 7 de outubro, comparecendo às urnas”.

O juiz chamou atenção para o fato de que o sucesso da eleição e sua legitimidade também depende do trabalho dos mesários. “É necessário para que no dia tudo ocorra de forma tranquila e transparente. Para que possamos receber o eleitor que está ali não por dever, mas para exercer o direito que foi conquistado, de escolher o seu governante. E feliz do país em que a população pode escolher o seu governante, infelizmente nem todos os países do mundo têm esse direito. Sem o mesário não existe a possibilidade do eleitor comparecer à urna para votar, o trabalho é importante e de uma responsabilidade tamanha”.

O chefe de Cartório, Arilson Carvalho ressalta que os mesários recebem orientações sobre as principais mudanças na legislação eleitoral. “Passamos para eles um vídeo reproduzido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que simula o dia da eleição, a vivência de uma seção eleitoral e abordamos as principais novidades para esse ano, como a utilização do e-título para votar, um aplicativo da Justiça Eleitoral que substitui o documento com foto; a identificação do mesário na urna eletrônica esse ano, que é algo necessário. E abordamos questões também como por exemplo a identificação biométrica do eleitor, o atendimento ao eleitor que utiliza o nome social, também uma novidade para a eleição desse ano; bem como instruções, quando relembramos a prática das últimas eleições. Apresentamos a urna eletrônica principalmente para os mesários que são novatos e também para reforçar o conhecimento para os demais mesários”.

O treinamento da zona 72 segue até o dia 16 de setembro, segundo detalha Arilson. “Amanhã (ontem) repetimos aqui em Caratinga, às 19h, no feriado de 7 de setembro vamos em Revés do Belém e na região de Cordeiro. Na semana que vem fazemos Entre Folhas e Vargem Alegre e no dia 16 vamos a Córrego Novo e Pingo D’Água”.

A maior parte dos mesários são voluntários e há uma lista de espera para aqueles que desejam atuar nesta etapa do processo eleitoral. “Hoje trabalhamos com aproximadamente 100% de mesários voluntários, tendo inclusive uma fila de espera. O mesário tem para cada dia trabalhado na eleição dois dias de folga, mais dois dias de folga pela presença no treinamento. E alguns concursos públicos a atividade de mesário é contada como ponto”.