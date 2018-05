Filha acusa pai de mantê-la em cárcere privado

SÃO DOMINGOS DAS DORES – Nesta sexta-feira (4), a Polícia Militar registrou uma ocorrência no centro de São Domingos das Dores, onde uma filha, 12 anos, acusa o pai de mantê-la em cárcere privado. Já o pai alega que tomou tal atitude como forma de puni-la.

A PM foi procurada pelo Conselho Tutelar, que estava acompanhado da mãe da menor. A mulher relatou que a filha mora com seu ex-marido e que ele, junto de sua companheira, estaria mantendo a menina presa em um quarto.

Uma equipe da PM foi até casa onde vive a menor. Os policiais foram recebidos pela madrasta da adolescente, que informou que o marido não estava em casa. Os militares e os representantes do Conselho Tutelar entraram na residência e constataram que a menina estava presa num quarto, sendo que a porta foi amarrada com arames para impedir que ela saísse.

A menor disse que estava no quarto desde a quarta-feira (2). Ela contou ainda que estava sendo alimentada, mas que não podia sair de seu quarto para tomar banho e nem para ir à escola. A menor foi levada para a sede do destacamento da PM para ser feito o registro da ocorrência. Assim que ficou sabendo do fato, o pai foi até o local e quis saber porque sua filha foi retirada de casa. Ele disse que ela foi trancada no quarto como forma de punição.

O pai e a madrasta foram detidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil, em Inhapim.