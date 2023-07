75 atletas de Caratinga participarão da Etapa Regional do JEMG em Almenara

DA REDAÇÃO- Após a realização da Etapa Microrregional do JEMG / Jogos Escolares de Minas Gerais entre os dias 15 e 20 de maio em Caratinga, as Escolas e alunos/atletas campeões se preparam para a Etapa Regional do evento que acontece no município de Almenara entre os dias 3 e 8 de julho.

A delegação de Caratinga contará com a participação de 75 participantes das escolas Princesa Isabel, Engenheiro Caldas e Colégio Genoma que competirão nas modalidades de handebol, voleibol e xadrez.

Além de Caratinga, também participarão da Etapa Regional, os municípios de Bom Jesus do Galho, Inhapim, Piedade de Caratinga, Taparuba e Ubaporanga com as equipes que foram campeãs na etapa microrregional.

A Prefeitura de Caratinga e a Superintendência Regional de Ensino acompanharão o evento, dando total suporte a todos os participantes com transporte, alimentação e alojamento. Os campeões da Etapa Regional conquistam a vaga para a última fase da competição, a Etapa Estadual que neste ano acontecerá em Uberaba entre os dias 1 e 6 de agosto com a realização das finais dos esportes coletivos e também as competições dos esportes individuais, e Caratinga está confirmada com alunos participando nas modalidades de atletismo, natação, tênis de mesa e vôlei de praia.