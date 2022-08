504 urnas chegam ao Cartório Eleitoral

Justiça reforça segurança no armazenamento e escolta com apoio da Polícia Militar

CARATINGA– O Cartório Eleitoral de Caratinga recebeu nesta quarta-feira (24), por volta de 13h, as 504 urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições 2022.

Caratinga conta com 65.233 eleitores aptos ao voto em outubro. Foram entregues 259 urnas para a 71ª zona eleitoral e 245 urnas para a 72ª. A expectativa é contar com 1.880 mesários que atuarão em 470 seções de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Entre Folhas, Pingo-d’Água, Vargem Alegre, Piedade de Caratinga, Imbé de Minas, Ubaporanga, Santa Bárbara do Leste e Santa Rita de Minas.

Conforme o juiz eleitoral Marco Antônio de Oliveira Roberto, é comum que nas eleições sejam feitas parcerias com diversos órgãos, especialmente a Polícia Militar, visando a segurança do Cartório Eleitoral e das urnas eletrônicas. Porém, para o pleito de 2022, esta segurança está sendo reforçada. “Diante dessa campanha de desinformação contra o sistema de votação. A Polícia Militar além de reforçar a segurança do cartório eleitoral, irá fazer rondas em diversos locais da cidade. Com aproximação da eleição, reforçará a segurança nas imediações dos locais de votação, respeitada a distância mínima de 100 metros das mesas receptoras no dia do pleito, como prevê a legislação”.

O magistrado reforça que o sistema eleitoral é confiável e eficiente, afastando as notícias falsas que têm sido propagadas. “A urna eletrônica é composta por 32 barreiras ou camadas de segurança. Não é conectada à internet ou a qualquer outra ferramenta externa, de modo que é impossível a sua invasão. Às vezes vemos por aí pessoas, candidatos, divulgando desinformação sobre o sistema de votação. O eleitorado pode confiar plenamente na segurança das urnas”.

O chefe de Cartório Arilson de Carvalho destaca quais procedimentos serão adotados, a partir da chegada das urnas eletrônicas, que foram armazenadas em uma sala específica. “Passaremos ao procedimento que é chamado de aceite das urnas eletrônicas, onde é feita uma inspeção física nas condições das urnas, em seguida trocamos a bobina da impressora de cada uma das urnas e por último fazemos o teste dos sistemas e de funcionamento dos teclados, vídeo e áudio de cada uma”.

Além disso, antes de o primeiro eleitor se dirigir à urna eletrônica para votar em cada uma das seções eleitorais, o presidente da mesa receptora de votos já deverá ter ligado o equipamento, na presença dos mesários e fiscais de partidos políticos, para emitir o relatório da zerésima. “Esse primeiro teste afere que a urna está em condições para receber a carga oficial com os dados dos candidatos e dos eleitores, com suas respectivas seções e biometrias. A zerésima é o próximo passo para confirmar que aquela urna é oficial e não possui nenhum voto registrado”, finaliza.