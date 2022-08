Álbum da Copa e figurinhas já são procurados em Caratinga

CARATINGA- O álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022, que acontecerá no Catar, chegou ao mercado fazendo sucesso e contará com 670 figurinhas.

Em Caratinga, na banca de Josemar Fialho, que fica na Praça Getúlio Vargas, as figurinhas já esgotaram e na próxima semana chega uma nova remessa, assim como o álbum. “A figurinha está vendendo já direto e o kit de álbum já acabaram duas remessas com 40. Não tem mais nada. Na segunda-feira devem chegar os álbuns comuns”.

Josemar, que é jornaleiro há 50 anos, já acompanhou muitas edições da Copa do Mundo e sabe como é a magia dos torcedores, que também são colecionadores. Por isso, neste período é comum a procura pelos álbuns e figurinhas. Ele destaca que pais e filhos estão resgatando esse costume e a procura tem sido intensa. “Não para, não é só criança não. É adulto comprando pacote fechado, a venda é ótima. Por sinal devia ter Copa do Mundo todo ano (risos)”.

FIGURINHAS RARAS

O preço do pacote de figurinha é de R$ 4,00, com cinco unidades. E tem repercutido nas redes sociais os chamados “cromos extras”, ou popularmente “figurinhas raras”. São 80 cromos deste tipo.

Alguns pacotes contam com uma sexta figurinha, que é a tal “figurinha extra”. Conforme a Panini, empresa responsável pela comercialização, essas figurinhas são inseridas de modo aleatório nos pacotinhos comuns, como itens de colecionador. Elas se destacam das demais, pois apresentam uma imagem em movimento. 20 jogadores foram selecionados, tanto craques quanto iniciantes, e cada um é representado em diferentes variações de cores (bordô, bronze, prata e ouro). A Panini não deu uma estimativa de proporção em que essas figurinhas aparecerão.

Conforme Josemar, quem chega na banca já sabe bem o que quer e tenta a sorte. “Do Neymar prateada. Dizem que tem até valor grande”.

Então, os colecionadores de Caratinga são chamados a completar o álbum na banca do Josemar. O jornaleiro espera muitos craques estejam escondidos nos pacotes que ele está vendendo. “Pode continuar comprando a figurinha. Semana que vem já chega o álbum e vai até novembro. Deus abençoe que se tiver dessa figurinha rara, que seja na minha banca”, finaliza.

Jogadores que fazem parte das figurinhas raras.14 na categoria lendários e 6 na categoria novatos:

Giovanni Reyna (EUA)

Luis Suárez (Uruguai)

Kevin de Bruyne (Bélgica)

Robert Lewandowski (Polônia)

Almoez Ali (Catar)

Gavi (Espanha)

Heung-Min Son (Coreia do Sul)

Luka Modric (Croácia)

Raphaël Varane (França)

Sadio Mané (Senegal)

Alphonso Davies (Canadá)

Ryan Gravenberch (Holanda)

Neymar Jr (Brasil)

Kylian Mbappé (França)

Lionel Messi (Argentina)

Dusan Vlahovic (Sérvia)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Christian Eriksen (Dinamarca)

Guillermo Ochoa (México)

FIQUE POR DENTRO DA COPA

As datas, por fase:

Fase de grupos: 21 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia)

Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia)

Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)

Semifinais: 13 e 14 de dezembro

Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro

Final: 18 de dezembro

Grupos:

GRUPO A: Catar, Equador, Senegal, Holanda

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales

GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

GRUPO D: França, Austrália, Dinamarca, Tunísia

GRUPO E: Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Jogos da Seleção na fase de grupos:

16h Brasil x Sérvia (24/11, quinta-feira), no Lusail Stadium

13h Brasil x Suíça (28/11, segunda-feira), Stadium 974 (Porto de Doha)

16h Camarões x Brasil (2/12, sexta-feira), Lusail Stadium