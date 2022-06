Viva Kali!

Domingo (12) foi realizada no sítio Recanto do Sossego, em Sapucaia, a festa em comemoração dos dois anos da princesinha Kali, (nome indiano que significa “deusa negra”), que nasceu em 13 de junho dia de Santo Antônio. Filha da designer de artes gráficas Anna Rita e do músico Igor, a gatinha é a primeira netinha do colunista do Diário e comunicador Rogério Silva e da professora Vanilda Cristina, pais de Anna, assim como também é a primeira neta do engenheiro Evaldo e da nutricionista Adriana. O terreiro da propriedade recebeu a decoração do Mundo Bita para alegria da criançada. Porém, para felicidades ainda maior da aniversariante, o personagem Fofão foi convidado especial.

Deus abençoe sempre a vida da princesinha Kali. Que cresça em estatura, sabedoria e continue preenchendo a vida de todos com muita alegria.