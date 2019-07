Visita às obras no hospital

Representantes de órgãos de segurança pública, MP e judiciário acompanham reforma de salas de internação e bloco cirúrgico

CARATINGA- Na manhã de ontem, representantes da Polícia Civil e Polícia Militar, Judiciário, Ministério Público, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) e Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap), visitaram as obras que estão sendo realizadas no prédio da maternidade.

A iniciativa foi do Grupo Amigos do Hospital. De acordo com o coordenador, pastor Elan Tebas, o objetivo foi apresentar o trabalho que tem sido realizado, além de captar novas parcerias. Por exemplo, a Apac fornecerá mão de obra dos recuperandos para reforma de pelo menos 30 camas hospitalares. Durante o encontro, também foram realizadas entregas de doações de dom Emanuel Messias de Oliveira e da Pastorear.

Pastor Elan afirma que a união de esforços tem surpreendido e muitas pessoas têm aderido às campanhas pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. “As pessoas estão ajudando, essa onda de solidariedade e conexão está só aumentando. Tivemos um número muito significativo de autoridades, juízes, delegados, polícia militar, voluntários; a direção do hospital, juntando forças mesmo para que possamos conseguir esse objetivo de reabrir logo o hospital”.

Todas as ações do grupo Amigos do Hospital estão sendo divulgadas pelo Facebook e Instagram, incluindo prestação de contas de doações já realizadas, dando transparência aos atos. “Temos as nossas redes sociais e estamos começando a partir de hoje ou amanhã uma mobilização em prol dos funcionários, porque eles estão sem receber, apesar de haver perspectivas de algo para eles nos próximos dias, mas, quem está sem receber há três meses tem juros de várias coisas. Vamos mover a sociedade para doar mantimentos, todo tipo de coisa útil, de boa qualidade; para eles terem uma qualidade melhor assim que retornarem para seus salários”.

O provedor, padre Moacir Ramos destacou que que aos poucos o hospital vem resgatando sua credibilidade junto à comunidade. “Estamos iniciando essa semana recebendo muitas bênçãos. Essa visita de hoje foi de suma importância para todos nós. Muitas pessoas aqui abraçando essa causa, temos muito que agradecer e louvar a Deus por tudo que estamos vendo acontecer dentro do nosso Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O Grupo Amigos do Hospital está sendo uma oportunidade para recuperarmos toda a credibilidade em prol desta causa tão nobre”.

A manhã também foi de alguns anúncios de projetos futuros para o HNSA. Maria do Rosário Chequer, superintendente do Instituto Solidário, enfatizou que a ideia é implantar três novos serviços. “Vamos montar um Centro Oftalmológico dentro do hospital, na parte de baixo, onde vamos fazer consultas e várias cirurgias. Teremos hemodinâmica e pós-operatório, no quarto andar, em que faremos angioplastia, cateterismo e num segundo momento, cirurgias cardíacas. Após o período de seis meses de implantação desses serviços, com um ano teremos um Centro Oncológico lá em baixo, para atender aos nossos pacientes”.

Conforme Rosário, o hospital não terá custos com estes projetos. “Não vai gastar nada, conseguimos parceiros, vão vir, reformar, comprar todo material e montar o serviço. A única coisa que vamos é ceder a título de aluguel para que tenhamos um serviço digno aqui”, finaliza.