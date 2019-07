Vigário do Santuário de Caratinga é nomeado bispo na Bahia

CARATINGA- O papa Francisco nomeou nesta quarta-feira (17), para a vacante diocese de Bonfim, na Bahia, padre Hernaldo Pinto Farias, membro da Congregação do Santíssimo Sacramento. Ele é o sétimo bispo a assumir aquela diocese.

Padre Hernaldo nasceu em 24 de junho de 1964. É bacharel em Teologia pelo Instituto Teológico São Paulo, ITESP, e licenciado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras das Faculdades Associadas do Ipiranga, em São Paulo. Possui mestrado em Teologia Dogmática pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção e em Sagrada Liturgia pelo Pontifício Ateneu Santo Anselmo de Roma. Também é doutor em Sagrada Liturgia pelo Pontifício Ateneu Santo Anselmo de Roma.

Desde 1996 é membro do Centro de Liturgia dom Clemente Isnard. Atualmente também é membro da Associação dos Liturgistas do Brasil (ASLI) e professor do curso de atualização e especialização nordestão de liturgia, em Crato (CE). Além dessas funções, é coordenador do curso de pós-graduação em Espaço Litúrgico e Arte Sacra do Centro de Liturgia Dom Clemente Isnard e membro da Comissão Internacional de Finanças da Congregação do Santíssimo Sacramento junto à Cúria Geral.

Sobre a nomeação padre Hernaldo ressaltou a alegria de ter sido confiado a esta função. “Ao mesmo tempo, temos a consciência das exigências, dos desafios, desta missão, que a igreja traz. Principalmente pensando na igreja no mundo de hoje, com tantos desafios que ela tem do anúncio do evangelho, da verdade do evangelho, questionado, até mesmo deixado de lado. É um desafio, é acolher isto. Até mesmo meditei muito nesse processo, o evangelho do 12° domingo do tempo comum, quando Jesus falava que o cristão é aquele que para segui-lo assume a cruz. A cruz do Cristo que foi consequência do anúncio do evangelho, do anúncio do reino de Deus. É assumir mesmo um encargo de carregar as ovelhas, o rebanho a nós confiado”.

Na diocese de Caratinga desde fevereiro de 2019, padre Hernaldo relembra que como religioso sacramentino, foi transferido de Sete Lagoas para assumir como provincial no Santuário, após a transferência de padre Toninho. “O provincial superior nosso que mora em Belo Horizonte, define para onde envia o religioso. No diálogo com ele, havia a possibilidade de ser enviado para o Chile, onde também temos comunidade, ele pediu para vir para cá”.

Ainda não há uma data definida para a ida do sacramentino para Bonfim, diocese que está há mais de um ano aguardando a nomeação de um bispo. A expectativa é realizar um trabalho em comunhão com os fiéis. “Estávamos aguardando o anúncio oficial da igreja, vou entrar em contato agora com o provincial, meu superior e vamos definir o dia da ordenação, local e data da posse na diocese. A expectativa é de estar a serviço da igreja e ao anúncio do evangelho, assumir a realidade como ela é. A partir desta realidade dar as respostas evangélicas que esta realidade necessita. Me colocar a serviço de Deus, deixando-me guiar por seu espírito para que eu seja de fato o pastor, a exemplo do pastor que é capaz de carregar a ovelha ferida, de acolher a ovelha perdida. Que eu possa ser a presença do bom pastor com os crucificados”.

Para padre Hernaldo, encarar esta missão é uma grande responsabilidade. “De fato hoje é assumir com grande serviço à igreja. Ser nomeado pelo papa Francisco, um padre que tem convidado a igreja a sair dela mesma, a ir ao encontro das ovelhas, a ser presença evangélica, profética no mundo. Isso me põe em uma situação de ter que dar uma resposta à altura daquilo que o papa tem suplicado à igreja”.