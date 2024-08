Viação Riodoce é homenageada pela Câmara

CARATINGA- A viação Riodoce foi homenageada nessa segunda-feira (12) pela câmara de vereadores por seus 46 anos de fundação. A propositura da homenagem foi feita pela vereadora Giuliane Quintino.

Giuliane ressaltou a satisfação de homenagear a viação Riodoce. “Pra nós é um grande prazer estar homenageando essa empresa que está aqui há tantos anos, são 46 anos em Caratinga e toda a região, fazendo transporte coletivo. Quando a gente passa e vê os ônibus transportando as pessoas não apenas dentro da cidade, mas para as cidades vizinhas, e para outros estados, a gente vê a qualidade do serviço e o transporte público sendo valorizado”, disse a vereadora.

A banda Santa Cecília abrilhantou o evento executando o hino nacional e outras músicas.

RINALDO GROSSI

O diretor-presidente Rinaldo Grossi explicou que desde 1978, a empresa vem com o nome Riodoce. “Eu vim do chão de fábrica, a partir dos anos de 2000, eu assumi a presidência a tentar dar uma característica na empresa, de acordo com a gestão nossa, pessoal, com apoio dos meus sócios, naturalmente. E de lá pra cá, nós conseguimos sair um pouco de uma empresa provinciana, de uma empresa regional, pra uma empresa de nome no país. Modéstia à parte, nós estamos do Rio de Janeiro, com força. Temos mais 40 horários por dia do Rio de Janeiro para nossa região leste de Minas, e agora estamos adentrando também no estado de São Paulo, e pela porta da frente. Modéstia à parte também, eu quero dizer que nós estamos operando a linha Rio-São Paulo, é a menina dos olhos de quem transporta, e a Rio Doce está lá, com os nossos olhos, as nossas cores, levando o nome de Caratinga e da nossa firma para outros lugares do Brasil. “E estamos aqui recebendo a homenagem dessa vereadora especial, a Giuliane, com o aval de todos os vereadores. Vamos aí receber os parabéns pelos 46 anos, muito obrigado”, afirmou Rinaldo Grossi.

HISTÓRIA

A viação Riodoce nasceu em 1º de julho de 1978, através de uma cisão da Companhia São Geraldo de Viação, na qual os irmãos Grossi, liderados pelo senhor Dário da Anunciação Grossi tinham uma significativa participação.

Partiram então para administrar a nova empresa, inicialmente com a função de gerir linhas regionais nos estados de Minas Gerais e Bahia. A expansão começou já em 1979 com a incorporação de novos serviços atendendo em especial as cidades de Juiz de Fora e região litorânea do Espirito Santo.

Em 2003, já sob a presidência de Rinaldo Pires de Miranda Grossi, foram adquiridas novas linhas a partir dos vales do Aço e Rio Doce até a cidade do Rio de Janeiro. Foi uma mudança radical no perfil da empresa, pois sem deixar a sua característica regional se inseriu no cenário nacional, e ainda, otimizou sua operação e garantiu melhores resultados com ganhos de escala.

Mais recentemente, integrou ao seu patrimônio novos serviços para atender ao mercado da cidade de São Paulo, o que num breve espaço de tempo consolidará definitivamente este novo perfil, desta vez se impondo de forma definitiva no segmento, transportando seus usuários ao centro mais populoso deste país.

Hoje, além de São Paulo, a área de atendimento da Viação Riodoce vai da capital e norte do estado do Rio de Janeiro à região litorânea do Espírito Santo. Das montanhas de Minas desloca-se pelo eixo da BR-116, até chegar às praias do Sul da Bahia e à capital do Sudoeste Baiano, Vitória da Conquista, marcando forte presença nos Vales do Aço, Mucuri e Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e todo o Leste de Minas, onde está situada sua sede administrativa, na cidade de Caratinga.

Transporta mais de 8 milhões de passageiros/ano, mantém uma frota de 325 veículos, emprega diretamente mil pessoas e explora 165 linhas urbanas, intermunicipais e interestaduais.

Socialmente responsável, a Viação Riodoce tem desenvolvido um trabalho de parceria e apoio às iniciativas comunitárias nas mais diversas áreas através de patrocínios, premiações, divulgações e doações. Este apoio é extensivo a eventos religiosos, educacionais, culturais, filantrópicos e empresariais.

Aos colaboradores, a empresa coloca à disposição diversos benefícios como plano de saúde, tratamento odontológico, seguro de vida em grupo, ticket alimentação, transporte, inclusive em linhas intermunicipais e interestaduais, e uniforme.

Na qualificação de seu pessoal incentiva e custeia participações em cursos, simpósios e treinamentos. Apoia a prática de esportes e convênios que visam a melhoria da condição física e social do trabalhador e familiares.

A qualidade de seus profissionais, especialmente no volante, é algo de se orgulhar. Treinamentos para qualificação são desenvolvidos motivando a permanência duradoura nos quadros da empresa. A seleção para admissão é rigorosa, garantindo tranquilidade e segurança ao passageiro e o sucesso da empresa. O índice de acidentes é inexpressivo.