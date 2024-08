Criança é baleada ao brincar com arma do pai, e homem ameaça se matar por culpa em MG

Menino de 11 anos estava pulando na cama com a arma; ele precisou ser internado

Uma criança de 11 anos foi internada após ser baleada acidentalmente ao brincar com a arma do pai na cidade de Claro dos Poções, no Norte de Minas Gerais, nessa terça-feira (13 de agosto). O menino teve uma lesão grave no pescoço e um corte na região do rosto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da criança, de 42, contou aos militares que o menino estava brincando sozinho no quarto quando houve o disparo. Nesse momento, ela estava na sala, e o marido, de 48, no banheiro.

O menino, consciente no posto de saúde da cidade, conseguiu conversar com os policiais. Ele contou que estava brincando com a arma do pai enquanto pulava em cima da cama. A criança deixou a arma cair, o que gerou o disparo.

O pai do menino e responsável pela arma de fogo, um revólver calibre .32, acompanhou o socorro do filho até o posto de saúde, mas fugiu após perceber a aproximação da viatura. Segundo testemunhas que estavam no local, ele teria comentado que, se algo acontecesse com a criança, tiraria a própria vida.

O homem possui um apelido (Zil) conhecido pela polícia. Os militares realizaram buscas na região, mas não o encontraram. A criança precisou ser transferida para o hospital da Santa Casa de Montes Claros.

Fonte: O Tempo