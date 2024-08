Vereadores aguardam resultado de CPI contra prefeitura de Manhuaçu

MANHUAÇU – No próximo dia 6 de setembro acaba o primeiro prazo de 90 dias para a conclusão de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), aberta na Câmara de Manhuaçu a pedidos dos vereadores Jorge do Ibéria, Inspetor Juninho Linhares, Gilmar Cabral (Cuca), Eleonora Maira, Jânio Garcia e Carlinho da Mercearia, com objetivo de investigar irregularidades no uso de máquinas e caminhões terceirizados pela prefeitura.

A DENÚNCIA

A denúncia formal foi apresentada pelo cidadão Germano Gabriel Lima da Silva no mês de maio, relata a precariedade das estradas e aponta um aumento alarmante nos gastos da prefeitura com a contratação de máquinas e caminhões.

Conforme a denúncia, uma simples consulta ao Portal da Transparência revela que entre 2021 e abril de 2024, os gastos totalizaram R$ 12.202.615,78.

A denúncia aponta ainda indícios de que máquinas e caminhões estão realizando serviços em áreas particulares para aliados políticos, configurando desvio de finalidade; relatos de subcontratação irregular e repasse de pagamentos entre empresas para mascarar as verdadeiras operações e a manipulação de relatórios e horas trabalhadas. O documento ainda aponta que as empresas participantes do esquema informam e recebem pagamentos por horas superiores às efetivamente trabalhadas.

De posse de notas fiscais, Germano Gabriel diz que há evidências de adulteração de horímetros e relatos de veículos operando em períodos incompatíveis com a realidade, como nos fins de semana e feriados. “Essas práticas fraudulentas e de corrupção, denunciadas aos vereadores, estariam resultando em prejuízos significativos para os cofres públicos”.

Germano afirma que ninguém foi chamado para ser ouvido pela CPI até o momento. “Eu já apresentei documentos de rastreamento de caminhões, onde prova os veículos da prefeitura estavam fazendo serviços por horas em empresas privadas, mais de uma vez. Temos também caminhão que tinha 17 dias úteis no mês, trabalhou 22 até 23, recebendo mais de mil horas extras. A CPI tem um prazo de 90 dias, ou seja, até dia 6 de setembro eles deveriam dar essa confirmação para a gente, mas pode se estender por mais 90. Sou autor da denúncia, eu denunciei, eu fiz o pedido de abertura do CPI, eles tentaram manobrar o tempo todo, mas quando viram que não tinha jeito, abriram o CPI e os vereadores que foram escalados, o vereador Kelson, vereador Elenildo e Juninho, até o momento não fizeram nenhum pronunciamento, não chamaram ninguém para ouvir e teve também vazamento de áudios de um fiscal da prefeitura, dizendo que que a CPI não vai dar em nada, que os vereadores estão alinhados com a prefeita Imaculada, que está tudo conversado, dizendo também que o pessoal do Ministério Público, eles não gostam dos Magalhães e que está tudo tranquilo”, afirmou Germano.

De acordo com o vereador Jorge Ibéria “desde que a Câmara recebeu denúncia sobre irregularidades nos pagamentos de máquinas e caminhões terceirizados pela prefeitura de Manhuaçu, uma série de manobras estão sendo feitas para evitar que a investigação seja feita. A CPI foi montada com três vereadores da base da prefeita na Câmara. Além disso, um inquérito na Polícia Civil apura ligações intimidadoras do fiscal dos contratos de patrolamento das estradas para o dono de uma das empresas de rastreamento. Nas gravações, ele orienta como o empresário deverá agir e até manda apagar os dados de rastreamento que mostram onde as máquinas e caminhões estavam.

Por que o governo da prefeita Imaculada quer sumir com os documentos? Os vereadores da CPI não irão investigar as denúncias? Máquinas e caminhões terceirizados receberam sem trabalhar? Haviam máquinas e caminhões fazendo serviços dentro de empresas e nas fazendas dos companheiros?”, são algumas das indagações do vereador.

PRESIDENTE DA CPI

A reportagem do DIÁRIO DE MANHUAÇU entrou em contato através de telefone com o presidente da CPI, o vereador Kelson Santos. “A investigação segue sob sigilo, mas já fizemos reuniões e essa semana vamos começar a ouvir as pessoas, em breve teremos novidades”.