Vermelho Novo: Obras de programa habitacional são retomadas após cinco anos

VERMELHO NOVO – Na última semana, o prefeito Zé Boneizinho e o vice-prefeito Vinicius do Lino estiveram no bairro Nossa Senhora das Graças, onde estão sendo retomadas as obras do programa habitacional que visa atender, com moradia própria, famílias que mais necessitam no município.

Após tomar posse, o prefeito e seu vice pautaram como uma de suas prioridades o acabamento dessas casas, que começaram a ser construídas justamente no governo 2015/2016, quando Zé Boneizinho era o chefe do executivo. Acompanhando a carência das famílias que estão aguardando por moradia, o prefeito e o vice se reuniram com a secretaria de assistência social e com a empresa responsável e pediram prioridade na execução da obra.

“Além da necessidade dos munícipes, estávamos vendo que com o tempo e a falta de acabamento as casas estavam se deteriorando, um desperdício de dinheiro, e isso não poderia continuar, temos que zelar pelo dinheiro público. Nossa luta é pelos mais necessitados e estamos muito felizes de retomar as obras nessas casas e logo-logo podermos realizar o sonho de muitas famílias.”, alegra-se Zé Boneizinho.

Para o vice-prefeito Vinicius do Lino moradia é direito de todos “A constituição nos dá esse direito, nossa administração corre atrás do direito das pessoas, os recursos do município são gastos com os munícipes, dando condições de vida melhor a população, seja na educação, na saúde, nas obras e também na habitação” orgulha-se Vinicius.

Assessoria de Comunicação