Unidade da PF já está em funcionamento no Shopping Vale do Aço

DA REDAÇÃO – A unidade da Delegacia da Polícia Federal já está em funcionamento no Shopping Vale do Aço, em Ipatinga. O posto está montando no segundo piso, ao lado do Centro Cultural Usiminas.

Foi registrada movimentação no local na manhã desta quinta-feira (3), sendo feita a entrega de passaportes para quem fez a inscrição no site está em andamento. A assessoria da PF ainda não divulgou, oficialmente, os detalhes da inauguração.

Entretanto, a reportagem foi informada que os interessados em tirar um passaporte devem fazer, primeiro, a inscrição no site da PF (clique nesse link para ir à página), em seguida, será gerada uma guia para o pagamento da taxa de R$ 257,25, recebimento de confirmação e somente então a pessoa deve ir ao posto no shopping.

Abrangência

Além da subseção judiciária de Ipatinga, o posto da Polícia Federal vai atender à região de Manhuaçu. Juntas, as duas subseções compreendem uma área de 77 municípios, abrangendo uma população de cerca de 1,5 milhão de pessoas.

A meta é que sejam realizados 400 atendimentos diários, sendo 200 para emissão do passaporte e outros 200 para retirada.

Informações: Diário do Aço