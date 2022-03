Comerciantes estão otimistas para a venda de peixes

CARATINGA- A venda de peixes é impulsionada pelo período da Quaresma, período da tradição católica em que muitas pessoas deixam de consumir carne vermelha.

Em Caratinga, o comerciante Hélio Soares destaca as expectativas para as vendas em 2022. “Todo ano sempre aguardamos muito esse período da Quaresma, onde nossas vendas dão uma alavancada muito boa. Trabalhamos no intuito disso, preparando, procurando adquirir os pescados da melhor maneira possível, para ter a demanda para atender ao cliente. Esperamos que esse ano a venda seja boa”.

Muitos produtos tiveram reajuste de preços, mas, conforme Hélio, o peixe não foi afetado de forma considerável. “Em relação ao ano passado, o aumento do peixe foi até bem baixo, graças a Deus. Começamos a comprar nosso pescado já em meados de novembro a dezembro, para segurar o preço mesmo. Subiu em torno de 10 a 15% no máximo e não são todos, boa parte está o mesmo preço do ano passado”.

O comerciante destaca os peixes que são mais procurados neste período e destaca que o bacalhau tem perdido espaço e não é mais tão procurado como era anos atrás. “Temos o nosso carro-chefe que são os filés de dourado e de tilápia, que mais vendem. Dois peixes tradicionais, da água doce, carne pura, chamado peixe da segurança, pode comer à vontade. Temos o peroá também, surubim, filé de merluza, traíra desossada. Trabalhamos hoje com 22 qualidades de peixes. O cliente pode ficar tranquilo que o pescado está aqui esperando por ele, seja filé, postas, peixe inteiro, temos tudo aqui”.

Os preços também variam, mas, Hélio garante que muitos peixes estão bem acessíveis ao consumidor. “Temos peixes de R$ 10 a bandeja, filés de peixe a partir de R$ 12 a bandeja. Temos a tilápia tradicional nossa, que está na oferta essa semana também para dar uma alavancada agora na Quaresma. Temos o filé de dourada que está com um preço muito especial também. Temos também os filés de salmão, robalo, badejo; temos peixes para moqueca, para assar”.

A demanda, que já teve início na última semana, deve ser crescente nas próximas semana. “As pessoas costumam antecipar um pouco as compras. Desde sexta-feira nosso movimento já aumentou bastante, graças a Deus e tende a alavancar ainda mais agora no decorrer da Quaresma. Então, o cliente vai ficar bem à vontade, buscamos da melhor maneira possível colocar este alimento saudável na mesa do consumidor”, finaliza.