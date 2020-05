Veículo furtado em Caputira é recuperado em Caratinga

CARATINGA – Na quarta-feira (13), um veículo VW Polo Sedan, foi furtado no córrego Pernambuco, zona rural de Caputira. Na tarde desta sexta-feira (15), este automóvel foi recuperado em Caratinga, em ocorrência registrada na Capitão Paiva, bairro Santo Antônio. Dois suspeitos, 19 e 25 anos, foram detidos pelos militares.

Durante policiamento, a guarnição policial deparou com automóvel furtado. Dois ocupantes estavam no VW Polo Sedan. Os militares deram ordem de parada, mas o motorista não acatou e fugiu em alta velocidade. Na sequência, os policiais ouviram um barulho alto e perceberam que o condutor perdeu o controle do veículo e o VW Polo Sedan colidiu contra um barranco.

Após a colisão, cada um dos indivíduos evadiu em uma direção, sendo que os militares priorizaram o condutor, que foi contido poucos metros à frente, na travessa José Maria Guimarães, próximo a um lote vago, onde arremessou seu aparelho celular, que foi encontrado logo em seguida. O segundo indivíduo que deslocou pelo córrego, sentido centro, foi preso próximo a travessa Jorge Coura Filho, dentro do córrego tentando fugir.

Os militares vasculharam o veículo e encontraram 40 reais e um celular.

O veículo foi removido ao pátio da empresa credencia Guinchocar e os autores foram presos e conduzidos à delegacia de Polícia Civil.