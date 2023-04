Unec oferece 25 vagas gratuitas para pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Saúde

Os interessados podem se inscrever no site da instituição para o curso que trata de desenvolvimento regional, saneamento e saúde, e do uso sustentável de recursos naturais

CARATINGA- A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Centro Universitário de Caratinga (Unec), mantido pela Funec, lançou a terceira turma do curso lato sensu em Saneamento, Meio Ambiente e Saúde. A pós-graduação tem carga horária de 500 horas/aula e disponibiliza 25 vagas, e todas as vagas para este projeto são 100% gratuitas.

A Funec, por meio desse projeto, reafirma o seu compromisso com a formação educacional de qualidade, bem como a sua responsabilidade socioambiental. O pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Unec, professor Eugênio Maria Gomes, destaca os objetivos do projeto. “É uma pós que tem foco no desenvolvimento regional. Essa terceira edição chega com foco também na área da saúde. O projeto irá oferecer bolsa de cem por cento para todos os alunos aprovados no processo seletivo, ele irá desenvolver o projeto de acordo com as necessidades do município onde reside”.

A grade curricular do projeto traz tópicos como metodologia de pesquisa, vigilância em saúde e educação ambiental. O corpo docente é formado por professores doutores com larga experiência acadêmica, como destaca a coordenadora do curso, Rosane Gomes. “Com essa nova reestruturação de módulos e disciplinas, visamos atender com maior abrangência as aéreas que estejam relacionadas ao saneamento básico, meio ambiente e saúde. Desenvolvemos diversos projetos de pesquisas que visam trazer melhor qualidade de vida e desenvolvimento para sociedade”.

A coordenadora de Pós-Graduação do Unec, Cristiele Aguilar, enfatizou as etapas do processo de inscrição. “Os interessados devem comparecer à Pró-reitoria ou enviar por e-mail ou ainda, pelos correios, o formulário de inscrição disponível no site do Unec. Também devem enviar o projeto de pesquisa, cópias do histórico e diploma da graduação e currículo lates. Todos os projetos de pesquisa serão avaliados, os nomes dos candidatos aprovados serão divulgados no site do Unec e entraremos em contato com cada um para agendar a entrevista”.

De acordo com o edital do processo seletivo, estão disponíveis 25 vagas gratuitas. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 09 de junho, ao acesso ao edital e o formulário de inscrição pode ser realizado pelo site: unec.edu.br. Os interessados podem procurar a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do UNEC, situada à Avenida Moacyr de Mattos, 271, no centro de Caratinga. O contato também pode ser feito pelo e-mail [email protected] O início das aulas está previsto para agosto/2023.