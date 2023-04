PEDRA BONITA: Piloto de motocross morre após acidente em competição

PEDRA BONITA (MG) – Neste domingo, 02/04, ocorreu a edição do campeonato de motocross em Pedra Bonita que contou com a presença de centenas de pessoas de toda a região.

Durante a corrida, o jovem Rodrigo Campos, natural de Santa Margarida, sofreu um acidente. Ele foi socorrido, mas não resistiu e acabou falecendo.

O município de Pedra Bonita conta com uma das melhores pistas da região e é conhecido por sediar eventos esportivos radicais.

Em Santa Margarida, a página oficial da Prefeitura publicou uma nota de pesar. Nas redes sociais, amigos manifestaram o pesar com a triste partida do jovem Rodrigo.

Fonte: Portal Caparaó