Católicos celebram Semana Santa

Padre Bismarque explica liturgia de cada dia desde o Domingo de Ramos até o ápice com o Domingo de Páscoa

CARATINGA- Os católicos deram início à Semana Santa no último dia 2 de abril, Domingo de Ramos. O padre Bismarque Maciel de Oliveira, vigário paroquial da Paróquia São Judas Tadeu explica a liturgia de cada dia até o Domingo de Páscoa.

“A Semana Santa, como assim chamamos atualmente, já teve vários outros nomes, como a grande semana, a semana da penitência e atualmente celebramos com nome de Semana Santa trazendo em memória mais acentuada o mistério da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor”, destaca o padre.

Padre Bismarque destaca os primeiros dias da Semana Santo. “Teve início no Domingo de Ramos, com a grande procissão, aclamando o filho de Deus como Messias enviado. Na segunda-feira tivemos a procissão do depósito, a unção dos enfermos. Na terça-feira, a programação continuou na nossa matriz com a missa às 19h30, participação das escolas Bezerra de Menezes e Feliciano Miguel Abdala. Depois, a procissão do depósito da Imagem de Nossa Senhora das Dores. Esses dias, segunda, terça e quarta-feira santas, são manifestações culturais, não um rito específico para a Procissão de Depósito ou para a Procissão do Encontro. Mas, é uma tradição no Brasil de se fazer assim e nós mantemos essa tradição bonita e de piedade do povo de Deus”.

Já na quinta-feira (5) ocorre o rito do lava-pés, a missa da instituição da Eucaristia e do Sacerdócio. “De manhã na quinta santa é tradição da nossa diocese e em toda a igreja a missa da unidade diocesana e do Crisma. Nesta missa, todo o clero diocesano se reúne em torno do seu bispo para celebrar esta unidade e nessa missa o bispo também abençoa o óleo dos catecúmenos e o óleo da unção dos enfermos, além de consagrar o óleo do Santo Crisma, utilizado na celebração do batismo, na Crisma, na ordenação de sacerdotes e também de bispos”.

Na quinta-feira também se inicia o tríduo pascal, a grande celebração que dura três dias iniciando após a missa do lava-pés. “Continua na ação litúrgica às 15h na sexta-feira-santa e no sábado a vigília pascal. É a maior celebração que temos na igreja, a vigília pascal e no domingo celebrando a Páscoa”.

Conforme padre Bismarque, a Páscoa para o cristão é a passagem da morte para a vida. “Diferentemente da Páscoa judaica, também uma passagem, porém, se trata e traz à memória a passagem da escravidão do Egito a terra prometida. Portanto, saindo da escravidão para a terra que jorra leite e mel prometida pelo Senhor. Também é uma promoção da vida, mas, para nós cristãos com a ressurreição é de fato essa passagem da morte à vida”.