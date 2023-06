Unec e Receita Federal formalizam parceria para implantação do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal

CARATINGA – Na última semana, foi realizada a reunião com participação de representantes da Fundação Educacional de Caratinga (Funec), do Centro Universitário de Caratinga (Unec) e da Receita Federal visando alinhar a implantação do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF).

O NAF é projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com Instituições de Ensino Superior, cujo objetivo é oferecer serviços que auxiliem o contribuinte no cumprimento de obrigações fiscais, assistência contábil, administrativa e algumas orientações de cunho jurídico, de forma gratuita para pessoas físicas ou jurídicas, de menor poder aquisitivo.

Esse trabalho em conjunto entre a instituição de ensino e o órgão da receita federal tem cunho social e educativo, de forma que não substitui ou dispensa os escritórios de contabilidade, de advocacia, ou mesmo as empresas de consultoria na área de gestão.

O coordenador do curso de Ciências Contábeis do Unec, José Victor do Amaral Neto, reforça a importância do projeto. “A parceira Unec e Receita federal formalizada para implantação do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) permitirá a instituição atender várias demandas da sociedade de menor poder aquisitivo e preparar nossos alunos com casos práticos em tempo real, ampliando a capacitação deles, para ingresso no mercado de trabalho. No entanto, as atividades a serem desenvolvidas pelo NAF, não se limitam à capacitação profissional de nossos alunos, permite ainda evidenciar a responsabilidade social da instituição junto a sociedade, além de proporcionar a eles, o desenvolvimento da empatia social, face demonstração das carências sociais, tornando-os cidadãos mais conscientes”, destacou José Victor.

O projeto tem a proposta de oferecer atendimento para a realização de atividades simples, onde público alvo geralmente não tem condições de acessar tais serviços que correspondem a do dia a dia contábil, como a regularização de CPF, orientação e constituição de MEI´s, (Microempreendedor Individual), mas são orientações importantes para a inclusão fiscal e incremento da grade curricular.

Com o NAF os alunos têm acesso às palestras com auditores fiscais e servidores da Receita Federal e são acompanhados e tutelados pelos professores dos cursos nas atividades práticas. Essa iniciativa educacional é um mecanismo importante para a entrega de profissionais mais preparados, aumentando sua empregabilidade no mercado de trabalho. A parceria firma o compromisso do Centro Universitário de Caratinga (Unec) em expandir seus ensinamentos, orientações para além dos muros da instituição.