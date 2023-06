Morador em situação de rua ameaça com faca, rouba e vai preso

CARATINGA- A Polícia Militar foi acionada dando conta que um individuo teria sido vítima de roubo e que o autor seria uma pessoa em situação de rua.

A vítima contou que estava indo para um curso e, no trajeto, quando passava em frente a um campo de futebol no bairro Rodoviários uma pessoa em situação de rua, por meio de ameaça, utilizando uma faca exigiu a mochila que estava com ela e, dentro dela havia um telefone celular iphone 8 plus, a quantia de R$ 14,00 e um caderno e outros materiais escolares.

Após se apossar dos bens da vítima, o autor seguiu sentido a BR-116 e depois foi em direção ao bairro Esplanada .

De posse nas imagens de video e características do autor, ele foi reconhecido e preso na rua Inspetor Danilo Capela, no bairro Santa Zita. Todos os bens da vítima foram recuperados.