Autor de tráfico preso em Reduto

REDUTO – Nesta terça-feira (30/5), a Polícia Militar prendeu um indivíduo, 49 anos, por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no centro de Reduto.

Durante blitz de trânsito, a equipe policial abordou um veículo Gol, cor verde, com um ocupante. O condutor, ao desembarcar do veículo, demonstrou nervosismo e parecia tentar esconder algo em suas roupas.

Os militares fizeram buscas pessoal e veicular e localizaram 118 cápsulas com cocaína, três telefones celular, um facão e R$ 5,50. Segundo a PM, o autor disse ter adquirido os entorpecentes na cidade de Belo Horizonte e que pretendia realizar a venda na cidade de Espera Feliz, onde reside.

Diante dos fatos, o autor e o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil. O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran.