UNEC abre inscrições para o Vestibular de Inverno 2024

CARATINGA – O Centro Universitário de Caratinga (UNEC) lançou o edital do Vestibular de Inverno para ingressantes no segundo semestre de 2024. O processo seletivo é válido para mais de 25 cursos de graduação tanto no campus de Caratinga quanto no de Nanuque. A inscrição é gratuita e o agendamento da prova pode ser feito até o dia 05 de agosto, no site unec.edu.br.

A novidade para este edital é que o candidato pode fazer a prova online ou utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). “Aqueles alunos que não fizeram o exame nos últimos cinco anos deverão fazer o processo seletivo online. O candidato entra no site, faz a inscrição e já recebe a prova para executar. As inscrições são gratuitas e o início das aulas dos aprovados acontece já no mês de agosto”, explica Renan Barbosa, do setor de Registro Acadêmico do UNEC. A instituição oferece ainda condições especiais para ex-alunos que queiram fazer uma segunda graduação.

De acordo com os organizadores, o Vestibular de Inverno é uma oportunidade para ingressar em cursos de graduação cuja qualidade é reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). “No último semestre, recebemos várias comissões do MEC. Tivemos notas de excelência em diversos cursos, como Odontologia e Direito, que receberam seu reconhecimento”, lembra Raquel Carvalho Ferreira, pró-reitora de Ensino. “Com essa avaliação positiva externa, o aluno pode ter a certeza de estar ingressando em uma instituição bem-conceituada”.

Para o reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva, abraçar a vida acadêmica é um marco na vida das pessoas. “Hoje ter um curso superior não é só importante, é necessário. Nós, da Fundação Educacional de Caratinga, temos muito a oferecer. Quer seja nas licenciaturas, que são um campo muito fértil, quer seja em outras tantas áreas”, destaca.