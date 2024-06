Ex-bombeiro voluntário que morreu no Ceará será sepultado em Caratinga

Dias foi presidente dos bombeiros voluntários em 2011, onde permaneceu no cargo por, aproximadamente, seis anos

CARATINGA – Está sendo velado no córrego dos Marianos, distrito de Dom Lara, zona rural de Caratinga, o ex-bombeiro voluntário, Raimundo Jacinto Dias Diogo, 61 anos, que faleceu nesse último sábado (22) depois de sofrer um acidente de moto no estado do Ceará no início do mês. Dias, como era conhecido, foi presidente dos bombeiros voluntários em 2011 em Caratinga, onde permaneceu no cargo por aproximadamente seis anos.

A reportagem esteve na casa da família de Dias nessa terça-feira (25), e conversou com sua irmã Eliane do Rosário Dias, 48 anos.

Eliane contou que o acidente aconteceu no dia 3 de junho, na cidade de Nova Russas-CE, onde “um homem bêbado” colidiu contra a motocicleta conduzida por Dias. O ex-bombeiro civil sofreu traumatismo craniano grave e foi transferido para o hospital em Sobral, também no Ceará, onde permaneceu internado por 22 dias.

O outro motociclista não teve ferimentos graves, recusou a se submeter ao teste de alcoolemia, porém foi autuado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, onde foi arbitrada uma fiança de R$ 1.412.00, que ele pagou e foi liberado.

VAQUINHA SOLIDÁRIA

Para trazer o corpo de Dias para Caratinga, o valor ficou em R$ 16 mil, e para isso a família está fazendo uma vaquinha solidária para ajudar a pagar, já que usaram cartões de crédito para conseguirem trazer o corpo, mas não possuem todo dinheiro.

Para quem deseja ajudar a chave PIX é 18128067605 no nome de Anna Clara Dias.

Raimundo Dias trabalhava num no guichê de uma empresa de ônibus no Ceará, onde estava morando há seis anos com a esposa e duas filhas de 10 e 13 anos. Ele deixa também onze irmãos e a mãe de 92 anos. Até o fechamento dessa edição não havia previsão do horário do sepultamento.

O sepultamento está programado para ocorrer nesta quarta-feira (26). A família irá informar o horário no decorrer do dia.