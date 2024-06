PRF recupera veículo roubado que apresentava placas clonadas em Caratinga

Por volta das 23h dessa quinta-feira(26), na unidade operacional de Caratinga-MG, durante fiscalização de combate ao crime, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou um indivíduo que conduzia um veículo Saveiro. Após os PRF’s solicitarem os documentos do veículo, o condutor apresentou grande nervosismo; motivando a equipe a realizar uma busca detalhada no automóvel.

Foram constatados sinais identificadores adulterados no veículo. O condutor ao ser questionado sobre a procedência do automóvel afirmou que tinha acabado de trocar um Corolla na caminhonete, mas que não sabia que ela era clonada. Questionado sobre o nome da pessoa que vendeu a Saveiro este não soube informar. Através de pesquisas aos sistemas foi constatado que a caminhonete tinha queixa de roubo/furto no estado do Rio de Janeiro.

O condutor da Saveiro foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos e responder perante a justiça. O veículo foi encaminhado para pátio da Polícia Civil, e posteriormente será devolvido ao seu verdadeiro proprietário.