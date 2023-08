UM ANO SEM ACIDENTES

Rotatória da Avenida Catarina Cimini transforma ponto crítico em exemplo de segurança viária

CARATINGA- Há um ano a Prefeitura de Caratinga concluiu as obras da nova rotatória da Avenida Catarina Cimini. Nesse período nenhum acidente foi registrado no local. Anteriormente, o trecho era considerado um ponto crítico, marcado por engarrafamentos e acidentes frequentes.

“Essa conquista representa um avanço para a cidade, que antes sofria com a falta de fluidez no trânsito e os riscos à segurança dos condutores e pedestres. A nova infraestrutura trouxe uma solução definitiva para um problema antigo da cidade”, frisa a Prefeitura.

O executivo ainda afirma que, desde a inauguração os condutores têm demonstrado satisfação com a melhoria. “A obra mostra como intervenções bem planejadas podem transformar um local de risco em um espaço seguro para todos”, finaliza.