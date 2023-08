Roque Paixão de Araújo, 43 anos, natural de Itaberaba-BA, Lucas dos Santos Paixão, 23 anos e Matheus dos Santos Silva, 28 anos ( de acordo com a sequência das fotos) são as três vítimas que morreram no acidente dessa manhã em Ubaporanga.

A família voltava da Bahia onde tinha acontecido o velório de um parente de um deles, e seguiam para São Paulo onde residem. Próximo ao córrego do Barracão, em Ubaporanga, o motorista do carro Spin que estava com sete pessoas, bateu contra o caminhão que seguia sentido a Ipatinga. Roque, Lucas e Matheus morreram na hora do acidente. Quatro pessoas feridas foram encaminhadas ao hospital em Caratinga, dentre elas uma criança de cinco anos.