Ubaporanga se despede de padre Raimundo

CARATINGA– A Diocese de Caratinga comunicou, com grande pesar, nesta quinta-feira (18), o falecimento do padre Raimundo Rafael de Paiva, 68 anos, vigário paroquial da Paróquia de São Domingos de Gusmão e diretor espiritual do Seminário Propedêutico São José, em Ubaporanga. As primeiras informações são de que ele sofreu um infarto fulminante.

Padre Rafael era natural de Tarumirim, filho de José Adeclipe de Paiva e Rita Vidal de Paiva. Cursou Filosofia e Teologia no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, em Caratinga e foi ordenado presbítero no dia 4 de agosto de 1991. Atuou nas paróquias Sant’Ana (Imbé de Minas), Santo Antônio de Pádua (Santo Antônio do Manhuaçu), São Francisco de Assis (São Francisco do Glória), São Sebastião (São Sebastião do Sacramento/Manhuaçu), Nossa Senhora das Dores (São Domingos das Dores), Nossa Senhora Mãe dos Homens (Martins Soares), Nossa Senhora do Rosário (Entre Folhas), São Domingos de Gusmão (Ubaporanga) e Seminário Propedêutico São José (Ubaporanga)

“Na firme esperança da ressurreição, bendizemos a Deus por seu frutuoso ministério sacerdotal, vivido com zelo e ardor. Solidários aos familiares de Padre Rafael, amigos e paroquianos, rezemos por seu descanso eterno ao lado do Bom Pastor, a quem serviu com tanto amor e dedicação. “A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna (Jo 6,68)””, disse o bispo Emanuel Messias de Oliveira, por meio de nota.

O velório teve início às 21h de ontem, na Matriz da Paróquia de São Domingos de Gusmão em Ubaporanga; A Missa de Exéquias foi celebrada às 22h de ontem e será celebrada novamente às 8h30 desta sexta-feira (19). Em seguida, ocorrerá o sepultamento.