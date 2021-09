Ubaporanga reforma e amplia unidade de saúde com mais modernidade e acessibilidade

UBAPORANGA – Na manhã dessa quarta-feira (22), foi reinaugurada em Ubaporanga, a Unidade Estratégia de Saúde da Família Neuza Siqueira.

De acordo com o prefeito Gleydson Delfino, a unidade dará um suporte maior para a população de Ubaporanga. “Hoje a unidade tem duas equipes de saúde para avaliar as condições da nossa população. A unidade ficou muito bonita e bem equipada para dar um suporte melhor para nossa população. Inicialmente a unidade só tinha um andar, agora são dois, temos um elevador para dar acessibilidade para o segundo andar que é o centro odontológico. A população estava se deslocando para o córrego do Barracão para tratamento dentário, e hoje temos aqui o Centro Odontológico. A nossa unidade hoje é um mini hospital, agradeço a Deus por essa realização e peço desculpas à população pela demora, mas dinheiro público tem que ter muito zelo”, afirmou o prefeito.

Kênia Fernanda Soares da Silva Azevedo, secretária de Saúde, explicou que foi realizada uma ampliação do prédio, e uma reforma na parte de baixo. “Na parte de cima funcionará a odontologia e na debaixo o atendimento médico, a sala de vacina, e o atendimento das enfermeiras. A ESF atende zona rural e urbana, são duas equipes em apenas uma unidade, equipe da Neuza Siqueira de Rezende, e o Córrego da Paciência. O prédio traz mais conforto e tem uma plataforma para os cadeirantes, para que possam ser atendidos no segundo andar”, destacou a secretária de Saúde.

Juliana Medina de Azevedo, coordenadora da Unidade, explicou que com a reforma foi ampliada a sala de vacina e melhorada a estrutura, sendo feito o centro odontológico, além das salas de reuniões e salas para os agentes comunitários. “Aqui trabalhamos com serviço de prevenção, temos o médico da família, são realizadas visitas domiciliares, grupos de hipertensos e diabéticos, atendimento clínico, vacinas, atendimento odontológico, e os agentes que passam diariamente nas casas das pessoas para ver se tem algum problema e trazer pra gente”, disse Juliana.

O vice-prefeito Ailton Barbosa ressaltou o conforto que a nova unidade oferece à população. “Essa reforma significa muito pra nós, teremos um atendimento muito bom, em um prédio novo, com toda estrutura para oferecer para a nossa população muito mais conforto”.