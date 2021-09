COPA FABRICIANO DE BASQUETEBOL AMADOR BASCA vence por WO

DA REDAÇÃO – Teve início no último domingo (19), a Copa Fabriciano de Basquete Amador. O BASCA (Basquete Caratinga) ganhou por WO, pois a equipe Vikings(Ipatinga) desistiu de participar do campeonato. No próximo dia 26 o BASCA jogará contra o Gorilas (Coronel Fabriciano)

Lobos 19 x 94 GV

Na próxima rodada o BASCA terá como adversário o Gorillas (Coronel Fabriciano) (Foto: arquivo)

REGIONAL

Artesãos participam de palestra sobre Micro Empreendedorismo Individual

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria Municipal de Fazenda e a Associação de Artesanato e Gastronomia Artesanal de Inhapim, em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e Sicoob Credcooper, realizou uma palestra voltada para os artesãos associados e não associados de Inhapim.

Em sua palestra a técnica do Sebrae – Regional Caratinga, Aline Antunes, explicou para o público a importância e as vantagens para os artesãos em aderir ao sistema de Micro Empreendedorismo Individual, principalmente no que se refere às questões tributárias e às vantagens previdenciárias. “Não somente aqui em Inhapim, mas artesãos de todo o país podem aproveitar a formalização como Microempreendedor Individual (MEI) para faturar mais com a venda de seus produtos e garantir o acesso a benefícios previdenciários, como auxílio-doença, auxílio-maternidade e aposentadoria. O processo de formalização é simples e tem impacto direto na melhoria da atividade profissional. O artesão “MEI” pode circular livremente com a sua mercadoria, sem o risco de ser multado pela fiscalização. Ao adquirir status de empresário, o artesão tem acesso a empréstimos e financiamentos em condições especiais, além de linhas de crédito. Pode, ainda, vender seu artesanato para empresas e instituições públicas”, explicou Aline.

Outra importante palestra direcionada para os artesãos de Inhapim no intuito de capitalizá-los e aumentar a produção foi oferecida pela cooperativa de crédito Sicoob Credcooper, através do gerente de negócios Tiago Moreira Franco. “A cooperativa de crédito Sicoob Credcooper trabalha no sentido de oferecer condições acessíveis para quem busca empreender. Nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento econômico e social nos municípios em que atuamos gerando oportunidade de emprego e renda através de diversas linhas de crédito. Contamos com uma agência e servidores preparados em Inhapim, e que atenderá nossos artesãos da melhor maneira possível para expandir seus negócios”, informou Tiago.

O secretário de Fazenda, Evaldo Maurílio Faria de Oliveira, disse que o município de Inhapim conta com a Sala Mineira do Empreendedor, uma parceria entre o município de Inhapim e o Sebrae, colocando o servidor Farley Henrique à disposição dos artesãos que desejam formalizar seu ingresso ao sistema do micro empreendedorismo. “O município de Inhapim conta hoje com servidor específico para atender nossos munícipes para formalizarem o MEI, que como já bem esclarecido é uma importante ferramenta disponibilizado pelo governo federal para retirar nossos microempreendedores da informalidade, concedendo benefícios sociais importantes na trajetória de suas vidas trabalhistas”, ressaltou Evaldo.

A presidente da Associação de Artesanato e Gastronomia Artesanal de Inhapim, Maria do Carmo e o vice-prefeito Sandro Corrêa, o “Sandro da Saúde” agradeceram a presença de todos os participantes, bem como, a dedicação e disponibilidade dos palestrantes Aline Antunes e Tiago Moreira, pela manhã de compartilhamento de conhecimento.

Assessoria de Comunicação