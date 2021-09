DA REDAÇÃO – Teve início no último domingo (19), a Copa Fabriciano de Basquete Amador. O BASCA (Basquete Caratinga) ganhou por WO, pois a equipe Vikings(Ipatinga) desistiu de participar do campeonato. No próximo dia 26 o BASCA jogará contra o Gorilas (Coronel Fabriciano)

Lobos 19 x 94 GV