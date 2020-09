DA REDAÇÃO- No dia 13 de setembro, Edson Firmino Gomes, membro da Equipe Tiro Prático que representa Caratinga no Tiro Esportivo conquistou o 2° lugar na segunda etapa do campeonato Mineiro de TRP (Tiro Rápido de Precisão), categoria Pistola 22 IRON. O campeonato foi realizado no Clube Náutico Alvorada nas dependências da Lagoa Silvana