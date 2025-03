Suspeito de homicídio ligado à guerra entre facções é preso pela PC

MANHUAÇU – A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Homicídios da 6ª DRPC, cumpriu, nesta quarta-feira (19), um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por homicídio qualificado ocorrido no dia 16 de novembro de 2024, no bairro Engenho da Serra, em Manhuaçu.

O crime, segundo as investigações, foi mais um episódio da disputa entre facções criminosas na região. Na ocasião, a vítima foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo na Praça Cândido José Cerqueira. Com o avanço das investigações, a delegada Thais Orofino representou pela prisão do suspeito, que agora será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso no combate aos crimes contra a vida e no enfrentamento da criminalidade organizada.