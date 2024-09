SUOR, DEDICAÇÃO E VITÓRIA

Atletas de crossfit do CT Caratinga conquistam pódio no Bop Games!

DA REDAÇÃO – Um final de semana épico, que será lembrado por muito tempo, viu os atletas do Centro de Treinamento Caratinga (CT Caratinga) elevarem o nome de Caratinga ao mais alto nível no palco do BOP Games 2024! A maior competição multiesportiva da América Latina, incluindo o CrossFit, transformou o lendário Estádio Mineirão em um verdadeiro caldeirão de adrenalina, neste final último final de semana, dias 21 e 22 de setembro.

Força, garra e superação definiram a atuação dos atletas caratinguenses, que mostraram o que é determinação. Sob a preparação do professor Amarildo César por parte das equipes, os atletas passaram por uma jornada de treinos intensos. Amarildo, que concedeu entrevista, destacou: “A preparação física e mental foi intensa, e o planejamento dos treinos, junto com uma alimentação controlada, teve um impacto direto nos resultados”. A combinação desses fatores garantiu aos competidores uma performance espetacular.

Entre os destaques está Ricardo Radael, o Ric, que mostrou sua alma de campeão, assegurando a quarta colocação na disputadíssima categoria RX Masculino – Individual. Não foram apenas os homens que roubaram a cena! O trio “Team Tanic”, formado por Katyusqya Guingo, Silmara Costa e Cariny Oliveira, subiu ao pódio com um merecido 3º lugar, provando que o trabalho em equipe e a força feminina são imbatíveis. A equipe “Team Elas Que Lutem”, composta por Priscila Lopes, Daniella Sturzeneker e Nara Magalhães, fez jus ao nome e, com muita luta, garantiu a 10ª colocação, deixando tudo na arena. O trio masculino “Vim do Funcional”, com Luiz Gustavo, Fabrício Lopes e Thalles Henrique, também mostrou bravura, finalizando com honras em um 7º lugar na categoria Scale Masculino – Trio Intermediário II.

O Mineirão, acostumado a grandes eventos esportivos, foi palco de um espetáculo único. “A maior arena do país se transformou em um verdadeiro campo de batalha, onde cada atleta teve a oportunidade de viver uma experiência emocionante e inesquecível. O público, sempre vibrante e apaixonado, foi um show à parte, dando um toque especial a essa competição que já entrou para a história dos esportes. Parabéns aos atletas do CT Caratinga!”, destacou professor Amarildo César.