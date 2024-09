TORNEIO MALHA DE OURO DA PMMG

Equipe do Batalhão de Caratinga enfrenta o time de PM de Governador Valadares

DA REDAÇÃO – Campeã da etapa Bronze, a equipe do 62º BPM de Caratinga iniciará a disputa da Etapa Prata do Torneio Malha de Ouro da Polícia Militar de Minas Gerais.

Serão dois jogos. O primeiro é contra a equipe do 6° BPM de Governador Valadares e a partida acontece disputa no Manudão, às 09h desta terça-feira (24). Já o segundo será contra a equipe do 19° BPM de Teófilo Otoni e a partida será realizada no dia 30/09/2024, às 09h, no estádio Dr. Maninho em Caratinga.

O time do 62º BPM está representando a 12° RPM de Ipatinga e, a equipe campeã da Fase Prata se classifica para fase Ouro em Belo Horizonte.