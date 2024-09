2ª edição do “Projeto Primavera” traz mais beleza e conscientização para Caratinga

CARATINGA – Aconteceu no último sábado (21), na praça Getúlio Vargas, a 2ª edição do “Projeto Primavera” que distribuiu, gratuitamente, sementes de diversas flores na região central. Idealizado pelo professor Eugênio Maria Gomes, o projeto é uma promoção do Lions Clube Caratinga Itaúna e contou com a parceria do Lions Clube Caratinga Centro, da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) e do Movimento Amigos de Caratinga (MAC), e visa embelezar a cidade e promover a conscientização ambiental.

“Este projeto teve início no ano passado e o grande objetivo dele é despertar as pessoas para a beleza que é a primavera (e de como ela traz vida, cor e flores para nossos dias. Então, distribuindo sementes, a gente espera que as pessoas deixem suas casas, as nossas ruas e a cidade mais bonitas. E, claro, com isso, voltem seus olhares para a preocupação com o planeta, o meio ambiente”, explicou o professor Eugênio.

O projeto também trouxe atividades educativas com foco na importância da preservação ambiental e no impacto positivo do plantio das sementes. A realização contou com a participação da Polícia Militar. Com esta ação, os Lions Clubes e seus parceiros reforçaram o compromisso com a promoção de atividades que beneficiam a comunidade e incentivam a união em prol de um ambiente mais verde e acolhedor.

“É imprescindível que toda a cidade volte o olhar para a natureza. E a flor, por exemplo, é simbólica, colorida, traz alegria, paz, cada flor tem o seu significado, então é uma forma bonita de chamar a atenção, também, para a sustentabilidade”, declarou a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Margareth Boy.

A primavera é um momento de renovação onde cada um pode contribuir para deixar Caratinga mais bonita e sustentável, como disse o presidente do Lions Clube Caratinga Centro, Arthur Mafra: “Com faixas, nos semáforos, nós estamos distribuindo essas sementes e conscientizando a todos”.