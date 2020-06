SOS MUNDO DOS EVENTOS

Sem trabalhar desde o início da pandemia, profissionais da área pedem ajuda às autoridades

CARATINGA- O setor de eventos foi um dos primeiros a paralisar suas atividades desde que foi anunciada a pandemia. São meses sem qualquer perspectiva de retorno e, consequentemente, amargando prejuízos financeiros, pois não há festas ou qualquer evento, diante do risco de aglomeração.

Desta forma, toda a classe que trabalha com eventos decidiu se reunir para discutir propostas e encaminhar um documento à Prefeitura de Caratinga, assim como fizeram os donos de bares, restaurantes e lanchonetes, como explicam profissionais que atuam na área de publicidade e eventos. “Juntamos toda a classe que trabalha com eventos, dentre músicos, dono de buffets seguranças, cerimonialista, equipe técnica de som, painel, iluminação, estrutura; para tentar obter algum auxílio para ajudar algumas pessoas desta da classe que está passando bastante dificuldade”.

Conforme explicam, a intenção é aliviar as dificuldades que estes trabalhadores têm enfrentado, diante da crise que todos estão vivenciando. “Estão muito tempo parados, não tem previsão pra volta e só vivem do evento, as contas continuam. Vamos buscar junto ao Governo Municipal uma cesta básica, um auxílio, alguma coisa para passar para essas pessoas que estão totalmente paradas. E ter uma noção, saber quando vai voltar porque fomos os primeiros a parar e pelo jeito seremos os últimos a voltar”.

A classe também pretende se organizar para buscar por seus direitos e pleitear outras demandas de interesse daqueles que trabalham com eventos. “Unimos, redigimos um ofício para ser entregue ao prefeito e vamos montar uma associação para se manter unida a classe”, finaliza.