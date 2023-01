SOS ILHA DO RIO DOCE

Campanha visa ajudar famílias atingidas pelas chuvas

CARATINGA- Diante das fortes chuvas que acometeram na Ilha do Rio Doce, a Prefeitura Municipal de Caratinga vem empenhando esforços para atender mais de 80 famílias em situação de risco. Com essa finalidade, em conjunto com a Defesa Civil Municipal, está realizando uma campanha de arrecadação de água potável as famílias da localidade.

“A doações podem ser entregues na sede do Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga, situado na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 1141 – Esplanada. Sua ajuda é muito importante. Colabore!”, conclama a Defesa Civil.