Defesa Civil Estadual avalia áreas atingidas pelas chuvas em Caratinga

CARATINGA- Caratinga recebeu nesta quarta-feira (11) a Defesa Civil Estadual com a finalidade de avaliar a situação do município no que se refere as chuvas ocorridas nos últimos dias. Foi realizado uma reunião de alinhamento e uma visita técnica no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu e Ilha do Rio Doce, locais que mais foram afetados pelas últimas chuvas.

Segundo Cristiane do Val, superintende de Defesa Social, o objetivo da visita foi para alinhar ações que atendam as famílias que sofreram algum dano em virtude das fortes chuvas. “É importante continuarmos em alerta. A Defesa Civil está monitorando. Estamos passando por um período ainda chuvoso. Então, é importante que todos fiquem atentos aos alertas emitidos pela Defesa Civil. Estamos em conjunto buscando atender a população da melhor forma”, pontuou Cristiane do Val.

Tenente-coronel Carlos Eduardo Lopes, da Superintendência de Gestão de Desastres, disse que a Defesa Civil Estadual tem dado apoio aos municípios afetados pelas chuvas. “Realizamos reunião de alinhamento com o objetivo de entregar melhor ajuda a população que foi afetada, promovendo melhor assistência e também contribuindo para restabelecimento dos acessos que foram prejudicados nos últimos dias”.