Sebrae Minas abre inscrições gratuitas para o Programa Agentes Locais de Inovação em Caratinga e região

Iniciativa atenderá micro e pequenas empresas dos setores de indústria, comércio ou serviços. Inscrições vão até o dia 31 de janeiro

DA REDAÇÃO – Estão abertas as inscrições para a nova edição do Programa ALI – Agentes Locais de Inovação, na região Rio Doce e Vale do Aço que tem como objetivo de aumentar a produtividade e levar inovação e transformação digital para dentro das micro e pequenas empresas. A iniciativa também contempla empreendedores de Caratinga e de municípios vizinhos com distância de até 100 km. Interessados podem se inscrever, gratuitamente, até o dia 31 de janeiro.

Nesta edição, serão contempladas as modalidades ALI Produtividade, que busca aumentar a eficiência e produtividade dos pequenos negócios com métodos e ferramentas práticas aplicáveis a cada empresa de forma personalizada e o ALI Transformação Digital, que visa identificar possíveis soluções digitais para atender demandas específicas das empresas. Nessa modalidade, os participantes contam com um subsídio do Sebrae Minas de até R$ 2.000,00 para a aquisição de ferramentas e soluções inovadoras.

Durante seis meses, a empresa será acompanhada por um Agente Local de Inovação (ALI), do Sebrae Minas, que identifica necessidades e aponta soluções adequadas para cada negócio. Podem aderir ao programa empreendimentos que tenham faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, dos setores de indústria, comércio ou serviços.

“O programa é uma excelente oportunidade para quem deseja tornar o negócio mais produtivo, faturando mais e gastando menos. Com atendimentos personalizados, os agentes irão levar inovação às empresas com soluções para aumentar a produtividade, e inserir a transformação digital, por meio de melhorias rápidas e de alto impacto”, explica o analista do Sebrae Minas e coordenador do programa na regional Rio Doce e Vale do Aço, Ramon Gonçalves.

SERVIÇO

Programa ALI Brasil Mais

Inscrições: até o dia 31/01/2023

Tempo de duração: 6 meses

Informações: (33)99983-0395